olly_ru

Жизнь как приключение

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Ночь на вулкане.
olly_ru
December 14th, 16:32
Самое волшебное время на вулкане начинается ночью. И не потому, что ночь - такое таинственное время. И всякие ведьмы должны слетаться на вершину холма, чтобы вершить свои странные дела.

Нет. Ведьм не существует.
На вершину вулкана ночью сползаются только туристы. Не менее странные и загадочные существа.

Ночью вулкан предстаёт во всей красе. Одно только маленькое условие. Если у него есть лава.



Это волшебное слово - лава!
Она кипит, шкварчит и перетекает. Она живая. Она невероятная.

С наступлением темноты лавовое озеро начинает играть новыми красками.
Едва видные в светлое время суток красные всполохи в темноте разгораются огненными языками.

Кто хоть раз увидел вблизи - не забудет.
Кто не видел... Ну, очень рекомендую собраться, забраться и посмотреть.






Можно бесконечно смотреть на игру огня. На смену узоров на этой адской сковороде.

В первую ночь на вулкане нам не очень повезло с погодой. Конечно кое-что было видно. Но это кое-что было окутано плотным облаком.

Зато на вторую ночь, когда облака наконец разошлись, а дым вулкана раздуло ветром, мы уж оторвались по полной программе.

Вечер начинался так же - в облаках.
Но мы назначили дежурных по вулкану. Каждый час ночью кто-то должен был вставать и проверять как там вулкан без нас поживает.
А при виде очистившегося от дыма лавового озера и кратера - срочно нестись к домикам друзей и будить их.

Первым на кратер вулкана лез Миша. Я тоже проснулась и лежала ожидая вестей с кратера.
Достаточно быстро за стенкой домика раздались шаги.

- Ну, как?
- Ну, не очень...

По звукам в соседнем домике стало понятно, что Миша пошёл спать, кажется даже не дойдя до дальнего домика, где обитал Саша.



Второй заход был более удачным. И вот полязгивая зубами от холода мы встретились на краю кратера. Наши старания и ожидания были вознаграждены.
Это было как обычно чудесно.



Озеро ворчало, переливалось и периодически взрывалось вспышками.
А маленький вулканчик радовал нас своими салютами.



В этом году лавовое озеро вулкана Ньирагонго как-то заметно активизировалось. Того и гляди выйдет из берегов.



Да и маленький вулкан - в прошлом году был совсем маленьким и лишь тихонечко сыпал фейерверками. В этом году он ведёт себя как настоящий взрослый вулкан. Из него даже лава течёт.

Наступил рассвет. Лава стала меркнуть.


фото Миши

А нам надо было собираться, завтракать и идти вниз.












Думаете на этом наши приключения закончились?
В целом да.
Но так уж под занавес расскажу, как мы переходили границу Конго - Руандо без виз.

Не то чтобы мы планировали это заранее. Просто так получилось.
Заявку на визу мы подали перед тем как уехали из Руанды в Конго. Надеясь, что за те два дня, пока мы будем на вулкане, нам её одобрят.
Ну или пойдём по проторенному пути - покажем номер заявки, который присваивается после подачи заявки на сайте посольства. И такой же номер потом присваивается одобренной визе.
В аэропорту Кигали, когда ребята въезжали в Руанду, это вполне себе прокатило.

Но на пограничном пункте между Конго и Руандой нас ждал неприятный сюрприз.
Нас выпустили из Конго, мы прошли строгую проверку на пластиковые пакетики на границе с Руандой. Оставался один маленький шажок - оплатить визу и получить заветный штамп.

То ли из-за того, что кроме нас почти никого не было. То ли заняться пограничнику было нечем. То ли он решил проявить бдительность. Непонятно, что пошло не так, но переписав у меня наши номера на визы, он отправился пробивать их по базе данных.
И очень быстро вернулся назад.

- Ваши визы ещё не одобрены.

Честно говоря, мы всё-таки надеялись, что визы у нас есть. Три дня, которые обычно требуются чтобы одобрить визы прошли.
Но видимо в консульстве там окончательно запутались с нашими запросами на визы, поданными один за другим. Может быть сыграло ещё роль, что в прошлый раз для ускорения процесса получения виз мы привлекали консула, и нас взяли на заметку. Не понятно.

Однако факт оставался фактом. Виз не было, а мы оказались на нейтральной территории.

- А что же нам делать?
- Ждать, когда визы одобрят.

На календаре было 5 ноября - воскресенье. А если консульство в России соблюдает и российские выходные, то следующий день тоже был нерабочим.
В Конго мы вернуться тоже уже не могли. Наша одноразовая виза прекратила своё действие.

Да и не надо было нам в Конго. У меня через пять часов улетал самолёт из Кигали.
Ребята не так торопились. Но к ночи им надо было попасть в Уганду, чтобы воссоединиться с остальной группой. А путь до туда был неблизкий.

Мы сели на стульчики в зале.
Кроме этих самых стульчиков в зале с одной стороны были стойки паспортного контроля, с другой - оплата виз, посередине - кабинка медицинского контроля.
Всё.
Герою фильма "Терминал" повезло всё-таки больше, чем нам.

Усевшись на стульчики мы стали рассуждать логически. Хотя это конечно и не наш конёк.
За день до нас семеро наших товарищей с такими же номерками и не одобренными визами должны были здесь пересечь границу.
Мы ещё раз осмотрели зал, заглянули под стулья - их нигде не было.
Варианта было два - или их пропустили, или их посадили в тюрьму/продали в рабство/отправили на плантации.
В любом случае - какая-то движуха произошла.

Это уже не могло не радовать, хотя второй вариант, прямо скажем, был не очень.

На переговоры пошёл наш местный сопровождающий.
Вскоре он вернулся к нам с каким-то номерком телефона на бумажке.

- Сейчас я позвоню. По этому номеру должны помочь.

Он ушел. Вернулся.

- У вас действительно нет виз.
- И???
- И... Не знаю...

Тут я стала просить, чтобы он сходил, ещё раз объяснил, что мне вот лично в их Руанду не очень-то и надо. У меня самолёт через пять... Ой, нет. Уже через четыре часа. И на нём я планирую покинуть Руанду.
Он взял билет и снова отправился на переговоры.
Вернулся с новым номером телефона на бумажке.
Ушёл. Позвонил. Пришёл.

- Так вы транзитом? Вы сегодня улетаете?
- Да!
- Вы все сегодня улетаете?
Саша с Мишей на всякий случай стали старательно трясти головами всем своим видом показывая, что у нас у всех такие замечательные билеты на самолёт, явно дающие какую-то надежду...

В следующие пол часа нам выписали чеки на оплату виз и поставили визы.
И если не считать моих дальнейших приключений с такси, самолётами и багажом, то наши африканские приключения на этом действительно закончились.


фото Миши

А как мы в кратер спускались, будет отдельный рассказ.
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Нет. Говоря по существу - это вовсе и не моя книжка. Хотя мое имя значится на ней в качестве автора. Это книжка обо мне, о моем проекте "7 Вулканов" за год, написанная коллективом авторов и прочих специалистов на основе моих фотографий и записей в ЖЖ. Если бы я сама делала эту книгу, она была…
29 comments :
( 29 comments Leave a comment )
  • 1
ep_malvina
2017-12-14 02:03 pm (UTC)
Вулканыш трогательный, но работает по-настоящему.
Красиво там в ночи.
Незабываемо.

(Тостер мне тоже понравился)
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olly_ru
2017-12-14 02:08 pm (UTC)
Да, тостер зачётный.
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kirssdiana
2017-12-16 02:36 pm (UTC)
Очень интересно рассказано!
А туристов много приезжает на этот вулкан посмотреть?
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olly_ru
2017-12-16 06:18 pm (UTC)
каждый день от 10 до 20 человек.
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mrs_mcwinkie
2017-12-14 03:13 pm (UTC)
Красивое зрелище.. А днем просто видно хуже или вправду днем он менее активен
(Reply) (Thread)
olly_ru
2017-12-14 03:16 pm (UTC)
Видно хуже. Активность одинаковая, что днём, что ночью.
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fotomm
2017-12-14 04:45 pm (UTC)
С визами хорошо отделались
(Reply) (Thread)
olly_ru
2017-12-14 05:27 pm (UTC)
Да. Но я сейчас узнала наконец - предыдущая группа вообще проскочила, вписав присвоенные номера в какие-то листочки.
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leonidrus
2017-12-14 11:10 pm (UTC)
Классный тостер.
(Reply) (Thread)
olly_ru
2017-12-15 08:51 am (UTC)
Главное, испортить сложно.
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fiore_del_melo
2017-12-15 02:49 am (UTC)
А ведь когда-то был мир без виз, заплатил деньги на границе и прошел в город. Золотые были времена. Какой идиот их придумал?
(Reply) (Thread)
olly_ru
2017-12-15 08:54 am (UTC)
Ну вот и шлялись кто ни попадя туда сюда :)
Виза по прибытию - это конечно значительный плюс при решении ехать или нет в ту или иную страну.
Вот Кенийцы года два назад ввели обязательное оформление визы онлайн заранее. А потом что-то пошло не так, и они снова вернули визу по прилёту. Молодцы такие.
(Reply) (Parent) (Thread)
ditour
2017-12-15 07:28 am (UTC)
Завораживает. Кажется, это одно из тех зрелищ, которые нужно увидеть вживую, чтобы весь эффект ощутить. Даже жаль, что лавовых озёр у меня нет на горизонте - в смысле в планах.

Про спуск - интересны подробности. Я вот подумал, что дюльферять по ходу дела я учил людей, особенно если есть возможность быть первым и подстраховать снизу, а вот как быть уверенным, что никогда не поднимавшийся по верёвке человек 200 метров "почти вертикально" вверх пройдёт в разумном темпе... Конечно, жумар это не прусик, но всё-таки.
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olly_ru
2017-12-15 09:01 am (UTC)
На самом деле на таком рельефе как раз вся сложность была в спуске. Стенки там не совсем отвесные, среди небольших вертикальных участков периодически встречаются тропинки.
С подъёмом проблем как раз не было. У меня было два физически крепких бойца. Весь подъём был разделён на небольшие участки метров по 20-30. Ну и понятия "разумности" у нашего темпа не было. Мы никуда не спешили.
А вот со спуском было сложнее.
Главная проблема в том, что эта такая развалюха. Камни натыканные в землю. Практически нет целых стенок.
И наша задача была не разрушить кратер до основания. И не убить друг друга камнями. И верёвку не покоцать. В общем, много задач :)
А когда человек спускается, особенно когда он это делает в первый раз, он не очень аккуратно ставит ноги и не очень видит куда идёт.
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olly_ru
2017-12-15 07:24 pm (UTC)
У меня про этот вулкан ещё много всего понаписано.
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kavkazoid_r
2017-12-15 11:15 pm (UTC)
Так в Африке даже вулканы действующие есть. Не знал.
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olly_ru
2017-12-16 09:47 am (UTC)
В Африке очень много вулканов. В том числе и действующих.
На нашей планете всего 5 вулканов с постоянными лавовыми озерами. Два из них - в Африке.
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3d_shka
2017-12-16 06:31 am (UTC)
отличный пост...
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3d_shka
2017-12-16 09:49 am (UTC)
мы на камчатке сковородку ставили прямо там.. пару раз кеды в сопли превращались... было дело
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olly_ru
2017-12-16 09:51 am (UTC)
Мы на Камчатке в лавовых реках чего только не жгли.

А кеды беречь надо :)
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3d_shka
2017-12-16 09:54 am (UTC)
78 год.. весело было..благо были у нас типа берцев прибалтийские кожаные ботинки на шнуре.., кеды пропали, хотя для похода удобнее и ноги не потели...похоронили их зачетно...
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olly_ru
2017-12-16 02:15 pm (UTC)
Мда... В 78 году я ещё не знала, что существует такое удивительное место - Камчатка.
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3d_shka
2017-12-16 02:17 pm (UTC)
я старый ходок, по молодости почти весь СССР объездила
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bender_boot
2017-12-16 01:54 pm (UTC)
Круто!

Игорь Наумов стал вторым мэром, задержанным в этом году силовыми структурами. В апреле по подозрению в получении 6 млн руб. взятки арестован глава Усть-Илимска Владимир Ташкинов. Под следствием сейчас находится бывший мэр из Иркутской области — экс-глава Ангарска Владимир Жуков и его тесть Игорь Наумов. Их подозревают в растрате бюджетных средств, дело рассматривается в суде.

Владимира Жукова и его тестя Игоря Наумова обвиняют в крупном ущербе, вероятно их ждет суд или судебные разбирательства.
(Reply) (Thread)
eugenpris
2017-12-18 09:24 am (UTC)
Как интересно было вместе с вами заглянуть в кратер вулкана, пусть даже посредством фотографий! Маленький вулканчик молодец, не отстает :)
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olly_ru
2017-12-18 09:57 am (UTC)
Про то, как мы полезем прям в сам кратер вулкана, я ещё расскажу.
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