Жизнь как приключение
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- Ночь на вулкане.
- Самое волшебное время на вулкане начинается ночью. И не потому, что ночь - такое таинственное время. И всякие ведьмы должны слетаться на вершину холма, чтобы вершить свои странные дела.
Нет. Ведьм не существует.
На вершину вулкана ночью сползаются только туристы. Не менее странные и загадочные существа.
Ночью вулкан предстаёт во всей красе. Одно только маленькое условие. Если у него есть лава.
Это волшебное слово - лава!
Она кипит, шкварчит и перетекает. Она живая. Она невероятная.
С наступлением темноты лавовое озеро начинает играть новыми красками.
Едва видные в светлое время суток красные всполохи в темноте разгораются огненными языками.
Кто хоть раз увидел вблизи - не забудет.
Кто не видел... Ну, очень рекомендую собраться, забраться и посмотреть.
Можно бесконечно смотреть на игру огня. На смену узоров на этой адской сковороде.
В первую ночь на вулкане нам не очень повезло с погодой. Конечно кое-что было видно. Но это кое-что было окутано плотным облаком.
Зато на вторую ночь, когда облака наконец разошлись, а дым вулкана раздуло ветром, мы уж оторвались по полной программе.
Вечер начинался так же - в облаках.
Но мы назначили дежурных по вулкану. Каждый час ночью кто-то должен был вставать и проверять как там вулкан без нас поживает.
А при виде очистившегося от дыма лавового озера и кратера - срочно нестись к домикам друзей и будить их.
Первым на кратер вулкана лез Миша. Я тоже проснулась и лежала ожидая вестей с кратера.
Достаточно быстро за стенкой домика раздались шаги.
- Ну, как?
- Ну, не очень...
По звукам в соседнем домике стало понятно, что Миша пошёл спать, кажется даже не дойдя до дальнего домика, где обитал Саша.
Второй заход был более удачным. И вот полязгивая зубами от холода мы встретились на краю кратера. Наши старания и ожидания были вознаграждены.
Это было как обычно чудесно.
Озеро ворчало, переливалось и периодически взрывалось вспышками.
А маленький вулканчик радовал нас своими салютами.
В этом году лавовое озеро вулкана Ньирагонго как-то заметно активизировалось. Того и гляди выйдет из берегов.
Да и маленький вулкан - в прошлом году был совсем маленьким и лишь тихонечко сыпал фейерверками. В этом году он ведёт себя как настоящий взрослый вулкан. Из него даже лава течёт.
Наступил рассвет. Лава стала меркнуть.
фото Миши
А нам надо было собираться, завтракать и идти вниз.
Думаете на этом наши приключения закончились?
В целом да.
Но так уж под занавес расскажу, как мы переходили границу Конго - Руандо без виз.
Не то чтобы мы планировали это заранее. Просто так получилось.
Заявку на визу мы подали перед тем как уехали из Руанды в Конго. Надеясь, что за те два дня, пока мы будем на вулкане, нам её одобрят.
Ну или пойдём по проторенному пути - покажем номер заявки, который присваивается после подачи заявки на сайте посольства. И такой же номер потом присваивается одобренной визе.
В аэропорту Кигали, когда ребята въезжали в Руанду, это вполне себе прокатило.
Но на пограничном пункте между Конго и Руандой нас ждал неприятный сюрприз.
Нас выпустили из Конго, мы прошли строгую проверку на пластиковые пакетики на границе с Руандой. Оставался один маленький шажок - оплатить визу и получить заветный штамп.
То ли из-за того, что кроме нас почти никого не было. То ли заняться пограничнику было нечем. То ли он решил проявить бдительность. Непонятно, что пошло не так, но переписав у меня наши номера на визы, он отправился пробивать их по базе данных.
И очень быстро вернулся назад.
- Ваши визы ещё не одобрены.
Честно говоря, мы всё-таки надеялись, что визы у нас есть. Три дня, которые обычно требуются чтобы одобрить визы прошли.
Но видимо в консульстве там окончательно запутались с нашими запросами на визы, поданными один за другим. Может быть сыграло ещё роль, что в прошлый раз для ускорения процесса получения виз мы привлекали консула, и нас взяли на заметку. Не понятно.
Однако факт оставался фактом. Виз не было, а мы оказались на нейтральной территории.
- А что же нам делать?
- Ждать, когда визы одобрят.
На календаре было 5 ноября - воскресенье. А если консульство в России соблюдает и российские выходные, то следующий день тоже был нерабочим.
В Конго мы вернуться тоже уже не могли. Наша одноразовая виза прекратила своё действие.
Да и не надо было нам в Конго. У меня через пять часов улетал самолёт из Кигали.
Ребята не так торопились. Но к ночи им надо было попасть в Уганду, чтобы воссоединиться с остальной группой. А путь до туда был неблизкий.
Мы сели на стульчики в зале.
Кроме этих самых стульчиков в зале с одной стороны были стойки паспортного контроля, с другой - оплата виз, посередине - кабинка медицинского контроля.
Всё.
Герою фильма "Терминал" повезло всё-таки больше, чем нам.
Усевшись на стульчики мы стали рассуждать логически. Хотя это конечно и не наш конёк.
За день до нас семеро наших товарищей с такими же номерками и не одобренными визами должны были здесь пересечь границу.
Мы ещё раз осмотрели зал, заглянули под стулья - их нигде не было.
Варианта было два - или их пропустили, или их посадили в тюрьму/продали в рабство/отправили на плантации.
В любом случае - какая-то движуха произошла.
Это уже не могло не радовать, хотя второй вариант, прямо скажем, был не очень.
На переговоры пошёл наш местный сопровождающий.
Вскоре он вернулся к нам с каким-то номерком телефона на бумажке.
- Сейчас я позвоню. По этому номеру должны помочь.
Он ушел. Вернулся.
- У вас действительно нет виз.
- И???
- И... Не знаю...
Тут я стала просить, чтобы он сходил, ещё раз объяснил, что мне вот лично в их Руанду не очень-то и надо. У меня самолёт через пять... Ой, нет. Уже через четыре часа. И на нём я планирую покинуть Руанду.
Он взял билет и снова отправился на переговоры.
Вернулся с новым номером телефона на бумажке.
Ушёл. Позвонил. Пришёл.
- Так вы транзитом? Вы сегодня улетаете?
- Да!
- Вы все сегодня улетаете?
Саша с Мишей на всякий случай стали старательно трясти головами всем своим видом показывая, что у нас у всех такие замечательные билеты на самолёт, явно дающие какую-то надежду...
В следующие пол часа нам выписали чеки на оплату виз и поставили визы.
И если не считать моих дальнейших приключений с такси, самолётами и багажом, то наши африканские приключения на этом действительно закончились.
фото Миши
А как мы в кратер спускались, будет отдельный рассказ.
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Красиво там в ночи.
Незабываемо.
(Тостер мне тоже понравился)
А туристов много приезжает на этот вулкан посмотреть?
Виза по прибытию - это конечно значительный плюс при решении ехать или нет в ту или иную страну.
Вот Кенийцы года два назад ввели обязательное оформление визы онлайн заранее. А потом что-то пошло не так, и они снова вернули визу по прилёту. Молодцы такие.
Про спуск - интересны подробности. Я вот подумал, что дюльферять по ходу дела я учил людей, особенно если есть возможность быть первым и подстраховать снизу, а вот как быть уверенным, что никогда не поднимавшийся по верёвке человек 200 метров "почти вертикально" вверх пройдёт в разумном темпе... Конечно, жумар это не прусик, но всё-таки.
С подъёмом проблем как раз не было. У меня было два физически крепких бойца. Весь подъём был разделён на небольшие участки метров по 20-30. Ну и понятия "разумности" у нашего темпа не было. Мы никуда не спешили.
А вот со спуском было сложнее.
Главная проблема в том, что эта такая развалюха. Камни натыканные в землю. Практически нет целых стенок.
И наша задача была не разрушить кратер до основания. И не убить друг друга камнями. И верёвку не покоцать. В общем, много задач :)
А когда человек спускается, особенно когда он это делает в первый раз, он не очень аккуратно ставит ноги и не очень видит куда идёт.
На нашей планете всего 5 вулканов с постоянными лавовыми озерами. Два из них - в Африке.
А кеды беречь надо :)
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