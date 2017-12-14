Ночь на вулкане.

Здравствуйте, я - Оля! В последнее время все чаще задумывалась над тем, что мой любимый журнал без заглавного поста выглядит как-то сиротливо. Поэтому новый год решила…

(no subject) В общем, теперь я знаю, что пустые печенюшки с предсказаниями - это не просто так. Это к очередной жизненной ж... И снова остаётся только зажимать…

Печенье с предсказаниями. Первый раз в жизни взяла печенье с предсказанием. Ну, знаете, такое печенье - разламываешь, а там внутри бумажка с предсказанием. И не то чтобы я…

Зачем? Этот вопрос мне задают постоянно. Задают все. И те, кто предпочитает пляжный отдых на берегах тёплых морей. И те, кто выбирает отдых на берегу…

Одна девочка знала... что может свернуть горы... Хотели услышать о какие камни спотыкается мечтун пока мчится по дороге к своей мечте? Ну, слушайте. Я знаю, что я из…

Жизнь на вулкане. И хотя меня все уже давно торопят, мол, давай рассказывай, как оно там внутри вулкана, давайте не будем торопиться. И прежде чем залезть внутрь…

Мастер-класс по себяшечкам и другие развлечения на вулканах в Конго. Знаете, очень сложно писать про восхождения на вулканы, когда во время этого самого восхождения ничего не происходит. Особенно сложно это делать,…

Зима будет долгой... но интересной. Сегодня покупала себе билеты на главное приключение 2018 года. Так странно для меня, год ещё не наступил, а я уже билеты покупаю.…